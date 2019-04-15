دولي

الرئيس الإسرائيلي يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

الرئيس الإسرائيلي يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يُجري الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، بمقره في مدينة القدس، المشاورات الخاصة لاختيار رئيس الحزب، الذي سيوكل له مهمة تشكيل الحكومة، علماً بأنه سيتم لأول مرة بث المشاورات ببث حي ومباشر في جميع المحطات والمواقع. 

ووفق ما أورد تلفزيون (i24news)، فقد أعلن حزب (أزرق أبيض) أنهم ينوون التوصية على رئيس الحزب بيني غانتس؛ لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

بدوره، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب (أزرق أبيض)، الأمر الذي نفاه الحزب أيضاً.

في السياق، أكدت القناة الثانية الإسرائيلية، أن أفيغدور لبيرمان رئيس حزب (يسرائيل بيتنو) يضع العراقيل أمام تشكيل حكومة نتنياهو، مع الشركاء الطبيعيين من اليمين- الحريديم، لاشتراطه دخوله إليها بتشريع قانون التجنيد الذي اتفق عليه في (كنيست) الـ 20 وبسببه تم حلها، وأيضاً يطلب وزارة الجيش، ولم يوصٍ إلى الآن على نتنياهو رئيساً للحكومة.

وأوضح التقرير، أن ليبرمان ولابيد اللذين يتواجدان خارج البلاد، اجتمعا وناقشا إقامة حكومة وحدة وطنية لا تضم أحزاب الحريديم واليمين المتطرف، وبذلك يمكن تعزيز قوانين مدنية مختلفة، بينها قانون الزواج المدني، وأيضاً التجنيد وتغييرات في الميزانية.

وأشار الوزير من حزب (الليكود) تساحي هنغفي إلى أن الحكومة المقبلة، ستكون شبيهة بالحكومة المنتهية ولايتها، وأن حزب (يسرائيل بيتنو) سيكون جزءاً من الائتلاف.

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