دولي

قمة مرتقبة بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي

قمة مرتقبة بين الزعيمين الكوري الشمالي والروسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية: إنه من المرجح، أن يعقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل في روسيا.

وأضافت الوكالة: "من المتوقع، أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي في 24 نيسان/أبريل، حيث من المحتمل انعقاد قمة روسية كورية شمالية هناك".

وأوضحت أن قمة بوتين كيم في الشرق الأقصى الروسي، قد تأتي بعد حضور بوتين منتدى حركة البنية التحتية "حزام واحد وطريق واحد" في بكين يومي 26 و27 نيسان/ أبريل الجاري.

ولم تؤكد موسكو بعد موعد هذه القمة، لكن وكالة (تاس) الروسية للأنباء نقلت في أوائل آذار/ مارس عن متحدث باسم الكرملين، أن موسكو وبيونغ يانغ تبحثان زيارة كيم إلى روسيا عبر "القنوات الدبلوماسية"، وسيتم تحديد موعدها "في المستقبل القريب".

وزار كيم تشانغ سون رئيس أركان كيم موسكو وفلاديفوستوك الروسيتين في الفترة من 19 إلى 25 آذار/ مارس الماضي، وفي وقت سابق من الشهر، زار وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، بيونغ يانغ، ما يعزز التكهنات بقرب انعقاد قمة موسكو بيونغ يانغ عمّا قريب، تلبية لدعوة وجهها بوتين لكيم في أيار/ مايو الماضي.

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