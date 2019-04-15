دولي

(واشنطن بوست) تكشف محاور "صفقة القرن"

(واشنطن بوست) تكشف محاور "صفقة القرن"
فريق ترامب لصفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، تفاصيل جديدة حول الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن)، لافتةً إلى أن الصفقة لن تعتمد حل الدولتين لشعبين، وإنما تتمحور حول أمن إسرائيل مقابل امتيازات اقتصادية للفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن خطة السلام المنتظر أن تطرحها الإدارة الأمريكية قريباً، لا تعتمد حل الدولتين كأساس لها، على عكس جولات المفاوضات التي دارت على مدار الأعوام العشرين الماضية.

وتبقى تفاصيل الصفقة محاطة بسرية تامة حتى الآن، غير أنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها وعرضها على الأطراف المعنية مع انتهاء تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن خطة السلام التي أعدتها إدارة ترامب تتضمن مقترحات لتحسين مستوى حياة الفلسطينيين من خلال ضخ استثمارات لهذا الغرض، ولكنها ستمنع، على الأرجح، إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة إلى جانب إسرائيل.

ومن المتوقع، أن يتم نشر تفاصيل (صفقة القرن) بعد انتهاء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومته الجديدة، وهناك من يقول: إن الإدارة الأمريكية ستتروى حتى نهاية شهر رمضان الوشيك، وفق (واشنطن بوست).

ولفتت الصحيفة، إلى أنه بعد أكثر من عامين من العمل على إعداد الصفقة من قبل صهر الرئيس الأمريكي جارد كوشنير، وفريق مصغر، يبدو أن الصفقة باتت جاهزة للكشف عنها.

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