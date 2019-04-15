شؤون فلسطينية

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة

الأجواء غائمة جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً وبارداً نسبياً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وفي ساعات المساء والليل، وتسقط بإذن الله زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح  شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط أمطار متفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يوم الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

 درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 19-13 17-9 17-9 بيت لحم 19-13 17-9 17-9
رام الله والبيرة 18-12 16-8 16-8 طولكرم 21-14 20-13 20-13
نابلس 20-14 18-10 18-10 قلقيلية 21-14 20-13 20-13
جنين 22-15 20-13 20-13 سلفيت 19-13 17-9 17-9
طوباس 22-15 20-13 20-13 روابي 20-14 18-10 18-10
الخليل 18-12 16-8 16-8 غزه 20-15 19-14 19-14
أريحا 26-18 24-16 24-16 خانيونس 20-15 19-14 19-14
الأغوار الشمالية 24-18 22-14 22-14 رفح 21-14 20-13 20-13

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