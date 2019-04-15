شؤون فلسطينية

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تعرّف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين
العملات
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين 15 نيسان/ إبريل، على النحو التالي: 

سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.57 شيكل.

سعر صرف الدينار الأردني: 5.03 شيكل.

سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.03 شيكل.

سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.

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