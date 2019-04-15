مجدلاني يتسلم مهامه وزيرا للتنمية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطنجرت في مقر الوزارة في رام الله أمس الأحد مراسم استلام وتسلم وزارة التنمية الاجتماعية، بين الوزير السابق د. ابراهيم الشاعر والوزير الجديد احمد مجدلاني، بحضور كوادر الوزارة ومراكز المسؤولية.وفي البداية ، رحب وكيل الوزارة داود الديك بالوزير مجدلاني، وتوجه بالشكر الى معالي الوزير السابق إبراهيم الشاعر. وأكد الوكيل على أهمية ما تم إنجازه وضرورة البناء عليه في ظل التحديات الكبيرة المتوقعة.ومن جانبه قال ابراهيم الشاعر ان الوزارة بذلت خلال المرحلة السابقة جهود مهمة على صعيد تطوير الخدمات الاجتماعية والانتقال من الشؤون الاجتماعية نحو التنمية الاجتماعية وما رافقها من تطورات فيما يخص الإستراتيجية والرؤية والبرامج.ومن جهته قال الوزير مجدلاني بأننا نعمل في بيئة صعبة ومعقدة، وان هذه الوزارة مطلوب منها مراكمة الانجازات من اجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأكد على ضرورة تعميق الفهم حول التنمية الاجتماعية ومقارباتها وتطبيقاتها العملية، وإجراء تطوير على الخدمات الاجتماعية ونوعيتها وجودتها.وشدد مجدلاني على أهمية العمل التكاملي والتنسيق مع الشركاء وبذل جهود استثنائية من اجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني عبر تطوير الخدمات المقدمة له على طريق الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.وقال مجدلاني نحن مقبول على ورشة عمل كبرى تتطلب من الجميع المساهمة والعمل بعقلية الانتماء الوطني وليس بعقلية الموظف فقط، جميعنا يجب ان يتحمل المسؤولية من اجل النهوض بالواقع والحفاظ على المشروع الوطني في ظل ما يتعرض له من استهداف كبير.