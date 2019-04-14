شؤون فلسطينية

أبو هولي: حق العودة سيبقى الخيار الوحيد لشعبنا والوطن البديل مرفوض للقيادة

أبو هولي: حق العودة سيبقى الخيار الوحيد لشعبنا والوطن البديل مرفوض للقيادة
رام الله - دنيا الوطن
اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي ان  التحرك الفلسطيني على المستويين السياسي والشعبي يصب في مواجهة صفقة القرن الامريكية الي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطينية وفي المقدمة من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم .

واضاف د. ابو هولي خلال لقائه مساء اليوم وفد  الجبهة العربية الفلسطينية  برئاسة امين عام الجبهة سليم البرديني في مكتبه بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ان حق العودة يحظى بإجماع دولي عبر عشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194 مؤكدا على انه  سيبقى الخيار الوحيد الذي يجمع عليه أبناء الشعب الفلسطيني في سائر أماكن تواجده .

وبحث الوفد الذي ضم الى جانب امينه العام كل من عضو المكتب السياسي سعيد الشوبكي وامين سر الجبهة في الضفة الغربية بلال حسان وعضو اللجنة المركزية ابتسام زيدان تحضيرات احياء فعاليات احياء الذكرى 71 للنكبة بالإضافة الى تنسيق  وتعزيز العلاقة بين الجبهة ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة على كافة المستويات   .

وعبر  د. ابو هولي عن رفض القيادة الفلسطينية جميع المشاريع التي تنتقص من  حق العودة  او توطينهم وكل ما يطرح عن الوطن البديل مؤكدا على بوصلة اللاجئين  ستبقى  نحو العودة الى فلسطين 

وشدد على ان التحديات التي تواجه منظمة التحرير الفلسطينية والقضية الفلسطينية كبيرة بعد القرار الامريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وقطع التمويل المالي عن الأونروا وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن مما يستوجب تعزيز العمل الوحدوي والالتفاف حول الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لإسقاط المؤامرة وحماية منظمة التحرير من مساعي بعض الأطراف لضرب تمثيلها من خلال خلق اجسام موازية لها مؤكدا في الوقت ذاته ان دائرة شؤون اللاجئين تعمل في ظروف صعبة في ظل اشتداد المؤامرة على قضية اللاجئين واستهداف الأونروا لإنهاء دورها .

واكد على اهمية استمرار عمل الأونروا في  تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في كافة ناطق عملياتها ما دام الحل السياسي لقضية اللاجئين غائبا  .

واشار الى ان قضية اللاجئين هي قضية موحدة ورافعة للعمل الوطني الموحد مؤكدا على ان جهود اللجنة الوطنية العليا لاحياء ذكرى النكبة  بفعاليات موحدة في الوطن والشتات تحت شعار موحد  .

واشاد د. ابو هولي بالدور النضالي الكبير الذي تلعبه الجبهة العربية الفلسطينية في حماية مكتسبات الثورة الفلسطينية وفي الدفاع عن الحقوق والثوابت مؤكدا على ان الجبهة العربية الفلسطينية شكلت احد الدعائم لوحدة العمل الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني  .

من جهته  ثمن الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية سليم البرديني جهود الدكتور ابو هولي التي يبذلها لحماية حقوق اللاجئين والنهوض بواقع المخيمات وايلاء اهمية كبيرة لأوضاع اللاجئين  في لبنان ولملف وكالة الغوث الدولية والنقلة النوعية التي احدثها في عمل دائرة شؤون اللاجئين في عملها خاصة تعاملها مع الأزمة المالية للأونروا ومواجهة القرار الامريكي بقطع المساعدات عنها .

واكد على ان الجبهة ستكون حاضرة بجماهيرها في كافة مواقعها للمشاركة في فعاليات احياء الذكرى 71 للنكبة الفلسطينية مؤكدا على ان الجبهة ستواصل النضال تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وصولا الى الدولة والعودة والاستقلال

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