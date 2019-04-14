تطورات الحالة الجوية حتى يوم الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأكدت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن الطقس غدًا الإثنين، سيكون غائماً جزئياً وباردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئاً نسبياً في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية بحدود ثلاث درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة في ساعات المساء والليل لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة.وأشارت الدائرة إلى ان يوم الثلاثاء، سيكون الجو غائماً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.اما يوم الاربعاء، فيطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح الحرارة دون معدلاتها السنوية العامة بحوالي 8 درجات مئوية، ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد في مختلف المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط وخات من الأمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية.