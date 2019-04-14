شؤون فلسطينية

ارزيقات: تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار وإصابة اثنين من ضباطها بنابلس

ارزيقات: تعرض قوة من الشرطة لاطلاق نار وإصابة اثنين من ضباطها بنابلس
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت قوة من الشرطة مساء اليوم الاحد، لإطلاق نار أثناء مهمة للقبض على عدد من المطلوبين وسط مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بانه واثناء نصب حاجز وسط مدينة نابلس  للقبض على عدد من المطلوبين مشتبه بقيامهم بالعديد من الجرائم بحق المواطنين من بينها اطلاق نار على مواطنين ومحلات تجارية  ومشتبه بارتكابهم جرائم  سرقات كبيرة وعند وصول المركبة التي يستقلونها تم توجيه اشارة لهم بالتوقف من قبل قوة الحاجز حيث بادر المطلوبان باطلاق النار تجاه القوة مما ادى لاصابة اثنين من ضباط الشرطة باصابات وصفت بالمتوسطة. 

وأكمل ارزيقات: على الفور ردت القوة على مصادر اطلاق النار مما ادى لاصابة اثنين من المطلوبين باصابات وصفت ما بين الطفيفه و المتوسطة وتم القاء القبض عليهما.

وأكد ارزيقات بان الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثه.

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