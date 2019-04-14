دولي

الفلبين تؤكد مقتل القيادي بتنظيم الدولة "أبو دار"

الفلبين تؤكد مقتل القيادي بتنظيم الدولة "أبو دار"
عناصر من الجيش الفلبيني
رام الله - دنيا الوطن
أكد مسؤولون فلبينيون، الأحد، أن قائد تحالف لمتشددين موالين لتنظيم داعش كان ضمن أربعة متمردين قتلوا في اشتباك مع الجيش الشهر الماضي.

وأكد وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا مقتل "أبو دار" بناء على نتائج تحليل الحمض النووي (دي.إن.أيه).

وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد ما يسمى "الدولة الإسلامية" وهو تحالف لمقاتلين موالين لتنظيم داعش في جنوب الفلبين يضم أجانب.

وقتل الأربعة خلال اشتباك في إقليم لاناو ديل سور.

وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة في الجيش، مقتل أبو دار، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف الأمر بأنه "إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من الإرهابيين"

وأكد وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا مقتل "أبو دار" بناء على نتائج تحليل الحمض النووي (دي.إن.أيه).

وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد ما يسمى "الدولة الإسلامية" وهو تحالف لمقاتلين موالين لتنظيمداعش في جنوب الفلبين يضم أجانب.

وقتل الأربعة خلال اشتباك في إقليم لاناو ديل سور.

وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة في الجيش، مقتل أبو دار، بحسب وكالة "رويترز".

ووصف الأمر بأنه "إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من الإرهابيين".

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