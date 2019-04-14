عاطف أبو سيف يتسلم مهامه الجديدة وزيراً للثقافة

رام الله - دنيا الوطنتسلّم عاطف أبو سيف مهام وزارة الثقافة ظهر اليوم الأحد، من الوزير السابق إيهاب بسيسو.ورحب بسيسو بالوزير الجديد، وعبر عن سعادته باختيار د.أبو سيف لهذا المنصب الهام، قائلاً :"نحن معك من أجل أن تمر هذه المرحلة الصعبة، وأن نراكم على كل ما سبق، ونعول على دور وزارة الثقافة خلال المرحلة القادمة"، وابدى استعداده للتعاون الدائم مع الوزارة.وأطلع بسيسو الوزير الجديد على إنجازات ومشاريع الوزارة، وقدم شكره لطاقم الوزارة والعاملين فيها لدورهم في إنجاح الفعاليات الثقافية خلال الفترة الماضية.بدوره شكر أبو سيف الوزير السابق، وعبر عن سعادته للانضمام لأسرة الثقافة، قائلاً :"إن المهمة هي التكاتف والمساعدة من أجل البناء على الإنجازات السابقة وفتح طاقات جديدة في آلية عمل الوزارة.وجاءت مراسم تسليم الوزارة بحضور وكيل الوزارة جاد الغزاوي والوكلاء المساعدين والمدراء العامين ورؤساء الوحدات وعدد من موظفي الوزارة.