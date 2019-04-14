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فيديو.. الجزائر.. محتجون يمنعون وزير الطاقة من زيارة ولاية تبسة

فيديو.. الجزائر.. محتجون يمنعون وزير الطاقة من زيارة ولاية تبسة
محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري في حكومة نور الدين بدوي
رام الله - دنيا الوطن
حاصر محتجون جزائريون وزير الطاقة محمد عرقاب داخل مطار الشيخ العربي التبسي في ولاية تبسة شرقي الجزائر، ومنعوه من زيارة الولاية، تعبيرا عن رفضهم لحكومة نور الدين بدوي.

وتجمع المحتجون أمام بوابة المطار اليوم الأحد، ودعوا الوزير إلى "العودة إلى العاصمة"، وطالبوا برحيل حكومة بدوي ووزرائه، بحسب "وكالات".

 

وردد المتظاهرون شعارات منها: "الحكومة ديقاج" (الحكومة ارحلي).. و"حكومة بدوي غير شرعية".

واضطر عرقاب إلى إلغاء زيارته لتبسة، بعد ساعتين من هبوط الطائرة التي كانت تقله في الساعة الواحدة ظهرا في مطار المدينة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان مقررا أن يستهل وزير الطاقة الجزائري زيارته ببلدية صفصاف الوسرة (40 كلم جنوبي تبسة) للإشراف على ربط العديد من المساكن في هذه المنطقة بشبكة الكهرباء الريفية، ليتوجه بعد ذلك إلى مصنع الإسمنت بالماء الأبيض للاطلاع على عرض حول قطاع الطاقة في الولاية.

ويأتي ذلك بعد أن قاطعت السلطات المحلية لولاية بشار الجزائرية زيارة عمل لوزير الداخلية، صلاح الدين دحمون، للولاية في يومها الثاني، على خلفية احتجاجات نظمها سكان محليون رفضا لحكومة بدوي.

تجدر الإشارة إلى أن عرقاب قد عين وزيرا للطاقة ضمن الحكومة الحالية التي شكلت في 31 مارس الماضي برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي.

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