شؤون فلسطينية

مشير المصري: حركة فتح تُمثل أقلية بالشارع الفلسطيني وفق نتائج انتخابات 2006

مشير المصري: حركة فتح تُمثل أقلية بالشارع الفلسطيني وفق نتائج انتخابات 2006
مشير المصري
رام الله - دنيا الوطن
قال مشير المصري القيادي في حركة حماس: أن الرئيس محمود عباس، يواصلون ممارسة الاستفراد الوطني والإقصاء السياسي، من خلال تشكيل حكومة بعيداَ عن إرادة الشعب والمجموع
الوطني.

وأوضح المصري، أن (أبو مازن)، تجاوز بذلك الإجراءات القانونية والدستورية من خلال عدم عرضها على المجلس التشريعي الفلسطيني، في إصرار واضح على عقلية الاستبداد السياسي، بتشكيل حكومة فتحاوية بامتياز، رغم أنهم يشكلون أقلية في الشارع الفلسطيني، بحسب آخر انتخابات فلسطينية جرت عام 2006.

وأضاف: أن هذه السياسة التي تنتهجها السلطة الفلسطينية، تكرس حالة الفرقة الفلسطينية، وتعزز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وتصنع فريقاً معزولاً عن المجموع الوطني، يؤمن بخيارات تصفوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يلمسه الشعب الفلسطيني من خلال الإجراءات التي فرضتها السلطة بغزة، متابعًا: "هذه الإجراءات تشكل ترجمة فعلية لـ (صفقة القرن).

وتابع: حكومة فتح ليست وطنية، ويجب أن ترحل لنذهب إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق إجراءات دستورية سليمة، وتوافق وطني متين؛ لتؤسس لمرحلة جديدة لإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني؛ ليعبر شعبنا عن إرادته في
اختيار ممثليه في انتخابات نزيهة وشفافة، ولنصنع وحدتنا المنشودة لمواجهة كل التحديات التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية العادلة.

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