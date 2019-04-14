انطلاق فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنانطلقت فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني في محافظة أريحا والأغوار، حيث قام وفد من القوى الوطنية ونادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ومحافظة أريحا والأغوار بزيارة أسر عمداء أسرى أريحا، الأسير محمود ابو خرابيش، وأسرة الأسير جمعة آدم، اللذين يمضيان أكثر من ثلاثين عاماً في سجون الاحتلال.وتأتي هذه الزيارة تاكيداً من الفعاليات الوطنية والرسمية على دعمها للأسرى وذويهم.كما استنكر المشاركون في الزيارة العدوان المستمر والإهمال الطبي المتعمد للأسرى الفلسطينيين، داخل سجون الاحتلال، كما أكدوا مساندتهم للأسرى في معركتهم التي يخوضونها بأمعائهم الخاوية للسبوع الثاني على التوالي لتحقيق مطالبهم العادلة، مطالبين كافة الفلسطينيين، الالتفاف حول هذه المعركة، كما دعو جماهير الشعب الفلسطيني، للمشاركة في فعاليات إحياء يوم الأسير.