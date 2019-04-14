غرينبلات يبارك بتشكيل الحكومة الفلسطينية ويؤكد: حان الوقت لفصل جديد









رام الله - دنيا الوطنبارك جيسون غرينبلات، مبعوث الإدارة الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط، بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدية برئاسة الدكتور محمد اشتية، قائلاً: "مبروك لمجلس الوزراء للسلطة الفلسطينية".وأضاف غرينبلات في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "من خلال تجربة الأشخاص المدرجين في القائمة، نأمل أن نتمكن من العمل سوياً نحو السلام، وتحسين حياة الفلسطينيين"، مردفاً بقوله: "حان الوقت لفصل جديد".