الرجوب وأبو بكر يؤكدان محورية قضية الأسرى وأولويتها الدائمة لدى القيادة

رام الله - دنيا الوطنأكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن قضية الأسرى ثابتة ومركزية لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، وحاضرة وذات أولوية دائمة لدى القيادة الفلسطينية.وقال الرجوب خلال لقائه أبو بكر، اليوم الأحد، في مقر هيئة شؤون الأسرى والمحررين برام الله: "إن القيادة الفلسطينية تولي اهتماماً كبيراً لقضية الأسرى، وألا أحد يستطيع التخلي عن تضحياتهم والدفاع عنهم بكل الأشكال والسبل، والسعي لإطلاق سراحهم وتبيض المعتقلات والزنازين".وشدد الرجوب وأبو بكر على أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في دعم الأسرى، وإحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل كل عام، بمختلف محافظات الوطن في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وقمع وتنكيل على مدار الساعة.