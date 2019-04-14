الدفاع المدني يتعامل مع 146 حادث إطفاء وإنقاذ خلال أسبوع



وذكر تقرير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني خلال التقرير الأسبوعي الذي صدر اليوم الأحد 14/4/2019، أن حوادث الحريق كانت في منازل ومركبات ومؤسسة ومحل تجاري ومطعم ومصنع ومحولات وأعمدة كهرباء وأشجار مثمرة وحرجية وأعشاب وحالات حرائق مختلفة، وعن أسباب وقوع الحوادث كانت نتيجة الحرق العمد والإهمال وتماس كهربائي وعبث الأطفال وتسرب الغاز والمدافئ وأسباب مجهولة.



وأضاف التقرير، أن حوادث الإنقاذ كانت نتيجة حوادث سير، وحالات إنقاذ محاصرين وإنقاذ ممتلكات، وحالات إنهيار، وتصريف وشفط مياه وإنقاذ حيوانات، وسحب مركبات عالقة، والتخلص من آفات ضارة، وإنقاذ من مكان مغلق، وحالات إزالة أشجار وإزالة زيوت وغيرها، وعن أسباب حالات الإنقاذ كانت: نتيجة انزلاق مركبات وتصادم وتدهور مركبات، وحالات ناتجة عن الكهرباء، وحالات بمصاعد كهربائية عالقة، وإنقاذ من منزل مغلق، ونتيجة للإهمال، وسقوط من مكان مرتفع، وحالات نتيجة عوامل طبيعية وأسباب مختلفة.



على صعيد آخر، كان نشاط إدارة الوقاية والسلامة العامة إصدار 348 تصريحاً بعد الكشف على منشآت ومؤسسات وحرف المختلفة ومطابقتها لشروط الوقاية والسلامة العامة بعد إنجاز 1318 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصريح عمل لـ 166 مصعداً كهربائياً في محافظات الوطن.



وأشار التقرير إلى إتمام عقد 57 دورة تدريبية في علوم الدفاع المدني والسلامة المنزلية والتوعية والإرشاد، وعقد ندوات وورش عمل شملت مجموعات من ربات البيوت وموظفي مؤسسات حكومية وقطاع خاص ومجموعات متطوعين وجمعيات ومراكز شبابية ومدارس وغيرها، وتنفيذ تمارين إخلاء، والتدريب على السلوك والتصرف السليم خلال الحوادث والتأهب والاستعداد لها استفاد منها 13367 متدرباً.













رام الله - دنيا الوطنتعاملت طواقم الدفاع المدني منذ مطلع الأسبوع الماضي في محافظات الوطن مع 146 حادثاً منها 73 حادث حريق و73 حادث إنقاذ وحالات تقديم مساعدة، نتج عن مجموع الحوادث إصابة 54 شخصاً في حوادث سير وحوادث حريق، إضافة لخسائر مادية في الممتلكات.