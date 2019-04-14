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السودان: ممثلو الحركة الاحتجاجية يطالبون بحكومة مدنية واسعة الصلاحيات

السودان: ممثلو الحركة الاحتجاجية يطالبون بحكومة مدنية واسعة الصلاحيات
جانب من احتجاجات السودان
رام الله - دنيا الوطن
التقى وفد ممثلي الاحتجاجات الشعبية في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان.

قال محمد يوسف المصطفى، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير: إن الوفد قدم مطالب المحتجين للمجلس العسكري خلال اجتماعهم بمقر الجيش.

وأوضح المصطفى، أن "المطالب تمثلت بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات فوراً، إضافة إلى تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات واسعة بمشاركة من قيادات عسكرية ذات كفاءة".

وأضاف أنهم أيضاً طلبوا "القصاص والمحاكمة العادلة للمفسدين وكل من سفك الدماء".

وكان رئيس المجلس الانتقالي الفريق البرهان، قد أصدر قراراً في وقت سابق السبت، بتعيين أعضاء المجلس العسكري على أن ينوب عنه قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي.

وقد أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية.

وعزل الجيش الخميس البشير بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة إثر احتجاجات حاشدة ضد ارتفاع أسعار الغذاء، ومعدل البطالة وقمع الحريات.

هيكلة مؤسسات الدولة

وتعهد البرهان، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بـ"الاجتثاث الكامل لكل مكونات النظام ورموزه وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة".

وقال البرهان: إن المجلس العسكري قرر "إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وأضاف أنه سيتم "إنهاء تكليف ولاة الولايات، وتكليف قادة الفرق والمناطق العسكرية، بتسيير أمور الولايات".

وأكد أن الفترة الانتقالية مدتها عامان حتى يتم إجراء انتخابات والعودة إلى الحكم المدني.

وجاءت كلمة البرهان بعد استقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق صلاح قوش، من منصبه، بعد ساعات من استقالة وزير الدفاع عوض بن عوف.

وقوش حليف رئيسي للبشير منذ التسعينيات، وهو واحد من بين 17 مسؤولاً سودانياً وجهت لهم المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بالإبادة الجماعية، وجرائم حرب، وانتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور عام 2009.

ولجهاز الأمن والمخابرات الوطني سلطات واسعة ونفوذ بالغ في السودان.

وفي تطور آخر، رحبت دولتا الإمارات والسعودية بتعيين البرهان رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي، وأعربتا عن دعهمها للسودان وشعبه.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن رئيس دولة الإمارات وجّه بالتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي في السودان؛ لبحث مجالات المساعدة للشعب السوداني الشقيق".

كما أعلنت السعودية دعمها لقرارات المجلس العسكري الانتقالي وتهدت بحزمة مساعدات غذائية وبترولية وأدوية.

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