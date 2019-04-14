أربع عقبات أمام تفاهمات التهدئة قد تُفجر الأوضاع في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنقال موقع (واللا) الإسرائيلي، مساء الأحد: "إن التفاهمات التي تم إنجازها بين حركة حماس وإسرائيل سيتم البدء بتنفيذها تدريجياً بعد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو".وذكر الموقع، أن إسرائيل قامت بموجب الاتفاق بزيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلاً وفتح المعابر بشكل كامل، وأيضاً السماح بدخول الأموال القطرية لدفع رواتب الموظفين، وأيضاً السماح بدخول المساعدات الإنسانية للعائلات الفقيرة.وقال الموقع ذاته: "إن حماس بذلت كل ما بوسعها لإثبات عدم رغبتها بخوض حرب مع إسرائيل".وأشار الموقع إلى أن هناك أربع عقبات أمام تفاهمات التهدئة، من الممكن أن تفجر الوضع في قطاع غزة في أي لحظة وهي:▪ الاحتجاجات على الجدار: والتي قد يحاول بعض المحتجين اجتياز الجدار، وبذلك سيكون رد الجنود بالرصاص الحي، الأمر الذي سيوقع ضحايا.▪ حركة الجهاد الإسلامي: الجهاد غير راضية عن الاتفاق الذي أنجزته حركة حماس، وتحديداً بعد صعود زياد النخالة لقيادة الحركة، وارتباط هذا الشخص بإيران.▪ السلطة الفلسطينية: الاتفاق الذي أنجز مع حماس خارج عن رغبة وإرادة السلطة؛ لذلك إذا استمرت السلطة في الضغط المالي على القطاع، فإن هذا سيجلب مواجهة مع القطاع.▪ حركة حماس نفسها: إذا شعرت أن هذه التفاهمات لا تخدم مصالح الشعب الفلسطيني، فستقوم بتخفيف قبضتها عن المتظاهرين وإطلاق الصواريخ؛ وبالتالي سنصل إلى المواجهة مع القطاع.وأكد الموقع، أن حماس تتعامل مع هذا الاتفاق كاستراتيجية، حيث ستحقق منه تحسين الأوضاع المتدهورة في القطاع، وتثبيت مكانتها في القطاع.