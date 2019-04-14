الفلبين تؤكد مقتل القيادي في تنظيم الدولة "أبو دار"

رام الله - دنيا الوطنأكد مسؤولون فلبينيون، الأحد، أن قائد تحالف لعناصر موالين لتنظيم الدولة كان ضمن أربعة متمردين قتلوا في اشتباك مع الجيش الشهر الماضي.وأكد وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورنزانا مقتل "أبو دار" بناء على نتائج تحليل الحمض النووي (دي.إن.أيه)، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وتعتقد قوات الأمن أن أبو دار قاد ما يسمى تنظيم الدولة وهو تحالف لمقاتلين موالين لتنظيم الدولة في جنوب الفلبين يضم أجانب.وقتل الأربعة خلال اشتباك في إقليم لاناو ديل سور.وأكد الميجر جنرال روبرتو أنكان، قائد فرقة الأولى مشاة في الجيش، مقتل أبو دار، بحسب وكالة "رويترز".ووصف الأمر بأنه "إنجاز كبير للحكومة ولسكان لاناو ديل سور الذين عملوا معنا لتخليص إقليمهم الحبيب من المسلحين".