اشتية يطالب روسيا بالضغط على اسرائيل لوقف اقتطاع أموال المقاصة











وطالب اشتية روسيا بالضغط على اسرائيل لوقف اقتطاع عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، والإفراج الفوري عن المبالغ التي تحتجزها، داعيا أن تقوم ايضا باتخاذ إجراءات فعلية بحق المستوطنين الاسرائيليين الذين يحملون جنسيات روسية، وذلك تجسيدا لموقف روسيا الرافض للاستيطان.ووجه اشتية تحية شكر وتقدير الى نظيره الروسي ميدفيديف، ناقلا تحيات الرئيس محمود عباس الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مثمنا الدعم الروسي المستمر لفلسطين، وموقف روسيا الثابت من دعم حل الدولتين والقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية، ومؤكدا على العلاقات المتينة ما بين فلسطين وجمهورية روسيا الاتحادية.واستعرض رئيس الوزراء آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع، والظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب المالية والسياسية التي تشنها الولايات المتحدة واسرائيل ضد القيادة والشعب الفلسطيني.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تقوم روسيا والصين والدول العظمى كبريطانيا وفرنسا الأعضاء في مجلس الأمن، بالاضافة الى دول العالم الفاعلة لا سيما الدول العربية الشقيقة، بعقد مؤتمر سلام دولي مثلما طالب الرئيس محمود عباس، لايجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في المنطقة ككل، في مواجهة صفقة القرن الامريكية معتبرا انها ماتت قبل ان تولد.وبحث اشتية مع السفير الروسي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ما بين البلدين، خاصة اقامة منطقة صناعية روسية، واستقدام مستثمرين روسيين إلى فلسطين، في سبيل دعم الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني.