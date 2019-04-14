بماذا تميز إضراب الأسرى في معركة (الكرامة 2)؟

خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد قدورة فارس مدير نادي الاسير الفلسطيني، أن معركة "الكرامة 2" التي يخوضها الاسرى بالاضراب عن الطعام لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، لافتا إلى ان هذا الاضراب تميز بأنه منذ لحظته الاولى او قبله كانت هناك قناتين للحوار.وقال فارس لـ"دنيا الوطن": "القناة الاولى للحوار كانت من داخل السجن اي بين الحركة الاسيرة وادارة مصحلة السجون، والقناة الثانية هي خارج السجون، وهي غير مباشرة بين حركة حماس والاحتلال الاسرائيلي بوساطة مصرية".وأضاف: "اسرائيل وجدت نفسها امام استحقاقين، الاول هو الرغبة في التوصل للتفاهمات في قطاع غزة، وهذا يحمل معناه السياسي، والثاني حل الازمة التي وقعت في داخل السجون في خضم المفاوضات بين حماس واسرائيل".وبين فارس أن ذلك سهل من عملية المفاوضات داخل السجون، لكن كون سلطات الاحتلال لم تأت للاسرى بما هو كاف لصرف النظر عن فكرة الاضراب، فقد اضطر الأسرى لخوض الاضراب بعد أن اعطوا مهلة لادارة السجون لمدة يوم ونصف.وأشار مدير نادي الاسير الفلسطيني إلى أن اليوم الاحد، سيكون يوما حاسما، اما ان يتم الاتفاق على حل الأزمة، أو تنضم مجموعة جديدة من الاسرى الى الاضراب عن الطعام.وفي السياق، قال فارس: "الاسرى الذين خاضوا الاضراب منذ يوم 8 نيسان/إبريل، مصممون على مغادرة الاقسام التي يتواجدون بها، بسبب وجود اسرى غير مضربين، وهذا يخلق حالة من الارباك والتساؤل".وحول عدد الاسرى الذي يخضون معركة الكرامة، أوضح فارس أن عددهم يتراوح ما بين 350 الى 400 أسير، متوقعا ان العدد سيصل الى 1500 أسير بعد انضمام آخرين للاضراب.وفي سياق ذي صلة، قال فارس: "صفقة تبادل اسرى ينتظرها كل أبناء شعبنا الفلسطيني، لأنها من شأنها ان تعالج امور كثيرة، وندعو الله ان تتم مثل هذه الصفقة".