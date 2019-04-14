ماذا قال الحمد الله بعد تسليمه مهام الحكومة لمحمد اشتية؟





وتابع بقوله: "أسلم اليوم هذه الأمانة بكل ود واحترام ومحبة، وكلي ثقة بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية ستراكم على ما تم انجازه في ظل حكومتي والحكومات السابقة وستتصدى للتحديات الماثلة أمامنا لحماية مشروعنا الوطني التحرري وتنمية قدرة شعبنا على البقاء والتحدي والصمود".



واستطرد الحمد الله بقوله: "اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب افساح المجال أمام حكومة جديدة تساهم بخبراتها وسواعدها في المزيد من تعزيز الصمود والمنعة والاستثمار بجاهزية وكفاءة وتطور مؤسساتنا لإرساء القانون والنظام والتنمية، ولهذا فقد عبرنا منذ البداية، عن احترامنا المطلق للتداول السلمي للسلطة ولضرورة وأهمية التغيير، وبما يرسخ ديمومة واستمرار نظامنا السياسي ويحفظ انجازاته".



ووجه الحمد الله رسالة الى محمد اشتية رئيس الحكومة الجديدة قال فيها: "أخي الدكتور محمد اشتية، أمامك مهام صعبة لكنها ليست بمستحيلة، أتمنى لك ولكافة أعضاء حكومتك كامل النجاح والتوفيق تحت قيادة الرئيس محمود عباس".



رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني السابق: "تسلم حكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد، وزاراتها وحقائبها الوزارية الى أعضاء ووزراء الحكومة الجديدة".وأضاف الحمد الله في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "لقد عملنا أنا وأخواتي وأخوتي الوزراء خلال مرحلة عصيبة وفارقة تعاظمت فيها الصعاب وتفاقمت خلالها الأزمات السياسية والاقتصادية، إلا أنها تمخضت عن عمل حكومي مقاوم وعنيد لإيصال الخدمات الحكومية وتطويرها والوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين وتكريس الأمن والاستقرار واستنهاض القطاعات وبما يؤسس للتحول من سلطة إلى دولة".