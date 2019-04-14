شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عند السياج شمالي القطاع بزعم حيازته سكين

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينياً عند السياج شمالي القطاع بزعم حيازته سكين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن القوات اعتقلت شاب فلسطيني بالقرب من السياج الامني في شمال قطاع غزة، بزعم أنه ضبط معه سيكين، لافتا إلى أنه تم تحويله للتحقيق.

وكانت قوات الاحتلال الاسرائيلي قد انتشرت في وقت سابق على الحدود الشرقية لشمال قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، بسبب الاشتباه بتسلل مجموعة من الفلسطينيين عبر السياج الفاصل، بحسب ما اعلنه موقع (مفزاك لايف) الاسرائيلي.

بدروره، أفاد موقع (حدشوت 24) الاسرائيلي، بأن قوات الجيش تطارد ثلاثة فلسطينيين، عبروا السياج الفاصل من شمال قطاع غزة إلى الداخل.

وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة حالة من التوتر الشديد اثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في إطار فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.

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