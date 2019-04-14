وفاة طفل بعد صدمه من مركبة شرق خانيونس

خاص دنيا الوطنأفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، بوفاة الطفل مصطفى أحمد جودت أبو تيم (5 أعوام) بعد ان صدمته مركبة مساء اليوم الأحد شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.وأشار حرب في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن المركبة التي صدمت الطفل أبو تيم من نوع (فيت) ويقودها المواطن (ع ، خ)، (20 عاما).