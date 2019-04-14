وفد إسرائيلي يلغي زيارة إلى البحرين بسبب مخاوف أمنية

رام الله - دنيا الوطنأفادت القناة 12 الاسرائيلية، أن وفداً إسرائيلياً ألغى زيارة له كانت مقررة للبحرين بسبب مخاوف أمنية.وحسب القناة ذاتها، فإن وفداً إسرائيلياً ألغى زيارته إلى البحرين بسبب مخاوف أمنية، وما زال من غير الواضح ماهية المخاوف ومن هم أعضاء هذا الوفد.وكان الوفد يعتزم حضور مؤتمر تنظمه (الشبكة العالمية لريادة الأعمال) اعتبارًا من 15 نيسان/أبريل.