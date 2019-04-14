شؤون فلسطينية

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة
رام الله - دنيا الوطن
هنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، محمد عياش، الحكومة الفلسطينية الثامنة عشرة، برئاسة الدكتور محمد اشتيه، بمباشرة مهامها بعد أداء القسم الدستوري.

وقال عياش: "نأمل النجاح للحكومة الفلسطينية الجديدة، التي نالت ثقة الرئيس محمود عباس، الذي لا يدخر جهداً من أجل تأكيد حضور وطننا الحبيب فلسطين، وتألقه في مختلف المحافل العربية والدولية".

وأضاف عياش: "نهنئ الشعب الفلسطيني، ونتمنى معه أن تفتح الحكومة الجدية صفحة جديدة مشرقة في تحقيق أمانيه وتطلعاته وتوفير الخدمات للمواطنين وتلبية احتياجاتهم". 

وتمنى عياش النجاح للحكومة الجديدة في استمرار وتعزيز التوافق الوطني ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والامنية الناجمة عن التهديدات الصهيونية، وأن تحقق في الوقت نفسه برامجها الوطنية للتنمية الشاملة، وتوفير الأمن والرخاء والتقدم والازدهار، والنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس.

واستكمل: "أتقدم من  حكومتكم بأسمى آيات التبريك، وأدعو لكم باستمرار مسيرة التميز التي يقودها رئيسنا محمود عباس، ونتمنى للجميع دوام الرفعة والمنعة والاستقرار والازدهار".

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