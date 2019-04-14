اسحق سدر يستلم مهامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

رام الله - دنيا الوطناستلم الدكتور اسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مهامه الجديدة في الحكومة الثامنة عشرة من الوزير السابق الدكتور علام موسى، بحضور وكيل الوزارة المهندس سليمان الزهيري، والمدراء العامين، وكافة موظفي الوزارة، وذلك بعد ظهر اليوم في مقر الوزارة برام الله.وشكر الدكتور اسحق سدر الوزارة على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أنه سيعمل تحت إدارة دولة الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء باستكمال مسيرة الوزارة بالبناء على أعمال وإنجازات الحكومات السابقة، مع إيلاء الشباب الاهتمام اللازم، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق قدراتهم وتحفيزهم، إيماناً بقدراتهم وبأنهم الجيل الذي سيحمل راية بناء الوطن.بدوره، علام موسى، رحب بالوزير الجديد، متمنياً له التوفيق في مهامه المليئة بالتحديات، لاسيما وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع واعد، وله دور أساسي في بناء الاقتصاد الفلسطيني، ودفع عجلة التنمية في كافة المجالات.