شؤون فلسطينية

الزق: على الجميع أن يُدرك بأن لشعبنا الفلسطيني حكومة فلسطينية واحدة

الزق: على الجميع أن يُدرك بأن لشعبنا الفلسطيني حكومة فلسطينية واحدة
رام الله - دنيا الوطن
دعا محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، وسكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، كافة القوى السياسية لدعم ومساندة الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يرأسها الدكتور محمد اشتية، حتى تتمكن من العمل على إنجاز كافة مهامها الوطنية والحياتية التي تم تحديدها في رسالة التكليف الرئاسية وبرنامج الحكومة، وفي جوهرة إنجاز انتخابات فلسطينية تشكل خطوة جادة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني، مطالباً كافة القوى السياسية بالتقاط هذه اللحظة والتفاعل معها بشكل إيجابي بعيداً عن نهج العدمية السياسية وأوهام البدائل.  

وأضاف بأن كافة شرائح شعبنا الفلسطيني تواجه أزمة اقتصادية حقيقية وعميقة بفعل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الساعية لاستخدام المال كوسيلة ابتزاز سياسي لشعبنا ولقيادته السياسية  ولهذا نأمل أن تنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يتسم بعدالة التوزيع ويعتمد على الانفكاك من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية، ويعتمد على ضرورة تعزيز وتطوير المنتج الوطني لمواجهة التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا المالية، والذي يأتي في سياق القرصنة الإسرائيلية ويتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية.

وأضاف بأن شعبنا الفلسطيني، ينتظر حلولاً جدية لمشاكل الواقع الحياتي المظلم الذي بات يغمر كل الحالة الفلسطينية، داعياً لوقف أي إجراءات تمس رواتب موظفي الحكومة والسعي لوقفها وإعادة كافة حقوق الموظفين المالية والإدارية.

كما تمنى النجاح لهذه الحكومة، مقدمًا التهنئة لكافة أعضائها متمنياً عليهم أن يكونوا نموذج للفلسطيني الذي يتعامل مع الموقع كوسيلة نضالية لخدمة أبناء شعبه الفلسطيني في مرحلة لازلنا نسعى فيها للتحرر الوطني لتحقيق دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

أخبار ذات صلة

تنفيذية المنظمة تدعو حكومة اشتية للمباشرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

تنفيذية المنظمة تدعو حكومة اشتية للمباشرة بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة

اسحق سدر يستلم مهامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اسحق سدر يستلم مهامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الصالحي: على الحكومة الجديدة معالجة أي إشكالات تخص المواطنين بقطاع غزة

الصالحي: على الحكومة الجديدة معالجة أي إشكالات تخص المواطنين بقطاع غزة

لجنة الانتخابات المركزية تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

لجنة الانتخابات المركزية تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وزارة الخارجية: نُرحب بخفض جمهورية جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل

وزارة الخارجية: نُرحب بخفض جمهورية جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل

الفصائل الفلسطينية بغزة تدرس تفعيل الوسائل الخشنة بمسيرات العودة

الفصائل الفلسطينية بغزة تدرس تفعيل الوسائل الخشنة بمسيرات العودة

هيئة الأسرى: الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة

عياش يُقدم رسالة تهنئة للحكومة الفلسطينية الجديدة

اسحق سدر يستلم مهامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اسحق سدر يستلم مهامه في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الزق: على الجميع أن يُدرك بأن لشعبنا الفلسطيني حكومة فلسطينية واحدة

الزق: على الجميع أن يُدرك بأن لشعبنا الفلسطيني حكومة فلسطينية واحدة

الصالحي: على الحكومة الجديدة معالجة أي إشكالات تخص المواطنين بقطاع غزة

الصالحي: على الحكومة الجديدة معالجة أي إشكالات تخص المواطنين بقطاع غزة

لجنة الانتخابات المركزية تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

لجنة الانتخابات المركزية تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

وزارة الخارجية: نُرحب بخفض جمهورية جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل

وزارة الخارجية: نُرحب بخفض جمهورية جنوب أفريقيا تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل

هيئة الأسرى: الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

ضبط نصف كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

ضبط نصف كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

منوعات

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

ستفعل هذا الشيء وقت ولادته.. أخت ميغان ماركل تهددها بإفساد فرحة المولود الملكي

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

الفنانة السعودية نرمين محسن تكشف حقيقة إساءتها للسيدة عائشة

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

إليسا تعلق على تقبيل البابا لقدمي رئيس جنوب السودان

إليسا تعلق على تقبيل البابا لقدمي رئيس جنوب السودان

عمرو دياب يُغضب الإعلام السعودي قبل حفله الأخير

عمرو دياب يُغضب الإعلام السعودي قبل حفله الأخير

الجمهور يتغزل في زوجة إيهاب فهمي بظهور نادر لها

الجمهور يتغزل في زوجة إيهاب فهمي بظهور نادر لها

سمية الخشاب: &#34;أحمد سعد أعلن طلاقنا وهو نايم.. وعمري ما هكرهه&#34;

سمية الخشاب: "أحمد سعد أعلن طلاقنا وهو نايم.. وعمري ما هكرهه"

السجن 10 سنوات لزوج الفنانة سميحة أيوب بعد ما فعله بها

السجن 10 سنوات لزوج الفنانة سميحة أيوب بعد ما فعله بها

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: &#34;إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة&#34;

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: "إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة"

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

عربي

متحدث: السيسي يلتقي حفتر في القاهرة

متحدث: السيسي يلتقي حفتر في القاهرة

مُصادرة أملاك شخصيات بنظام البشير

مُصادرة أملاك شخصيات بنظام البشير

شاهد.. عزت الدوري: احتلال الكويت خطأ أخلاقي

شاهد.. عزت الدوري: احتلال الكويت خطأ أخلاقي

من جديد.. إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

من جديد.. إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية