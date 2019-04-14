الزق: على الجميع أن يُدرك بأن لشعبنا الفلسطيني حكومة فلسطينية واحدة

رام الله - دنيا الوطندعا محمود الزق، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، وسكرتير جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة، كافة القوى السياسية لدعم ومساندة الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي يرأسها الدكتور محمد اشتية، حتى تتمكن من العمل على إنجاز كافة مهامها الوطنية والحياتية التي تم تحديدها في رسالة التكليف الرئاسية وبرنامج الحكومة، وفي جوهرة إنجاز انتخابات فلسطينية تشكل خطوة جادة على طريق إنهاء الانقسام واستعادة وحدة شعبنا الفلسطيني، مطالباً كافة القوى السياسية بالتقاط هذه اللحظة والتفاعل معها بشكل إيجابي بعيداً عن نهج العدمية السياسية وأوهام البدائل.وأضاف بأن كافة شرائح شعبنا الفلسطيني تواجه أزمة اقتصادية حقيقية وعميقة بفعل الإجراءات الأمريكية والإسرائيلية الساعية لاستخدام المال كوسيلة ابتزاز سياسي لشعبنا ولقيادته السياسية ولهذا نأمل أن تنفذ الحكومة برنامجاً اقتصادياً يتسم بعدالة التوزيع ويعتمد على الانفكاك من قيود اتفاقية باريس الاقتصادية، ويعتمد على ضرورة تعزيز وتطوير المنتج الوطني لمواجهة التغول الإسرائيلي على حقوق شعبنا المالية، والذي يأتي في سياق القرصنة الإسرائيلية ويتنافى مع كافة الاتفاقيات الدولية.وأضاف بأن شعبنا الفلسطيني، ينتظر حلولاً جدية لمشاكل الواقع الحياتي المظلم الذي بات يغمر كل الحالة الفلسطينية، داعياً لوقف أي إجراءات تمس رواتب موظفي الحكومة والسعي لوقفها وإعادة كافة حقوق الموظفين المالية والإدارية.كما تمنى النجاح لهذه الحكومة، مقدمًا التهنئة لكافة أعضائها متمنياً عليهم أن يكونوا نموذج للفلسطيني الذي يتعامل مع الموقع كوسيلة نضالية لخدمة أبناء شعبه الفلسطيني في مرحلة لازلنا نسعى فيها للتحرر الوطني لتحقيق دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.