الصالحي: على الحكومة الجديدة معالجة أي إشكالات تخص المواطنين بقطاع غزة



وطالب الصالحي الحكومة عبر إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، بخفض ضريبة القيمة المضافة عن بعض السلع الأساسية، وأن تقوم بتصويب أسعار ورسوم شركات الاتصالات والكهرباء والمياه وتعزيز السياسات الاقتصادية

لحماية المواطن في عدد من القطاعات منها الزراعة والصحة والتعليم، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فوري.



وأضاف: أن شعبنا لديه كرامة وكبرياء وطني، مما يجعله يتحمل ويواجه التحديات الناجمة عن صراعه مع الاحتلال، داعياً الحكومة إلى اتخاذ خطوات لمواجهة إجراءات إسرائيل، وقرصنتها لأموال شعبنا إلى جانب تعزيز صمود المواطنين، وتفعيل المقاومة الشعبية تصدياً لمخططات الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لحزب (الشعب) بسام الصالحي: إن على الحكومة الجديدة، أن تسعى لتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني المتعلقة بها وتعزيز صمود المواطن على الأرض، والعمل على إنهاء الانقسام ومعالجة أي إشكالات تخص المواطنين في قطاع غزة، بما يضمن مساواة الحقوق بين المواطنين في الضفة والقطاع.