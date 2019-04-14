لجنة الانتخابات المركزية تُطلق موقعها الإلكتروني الجديد

رام الله - دنيا الوطنأطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأحد، موقعها الإلكتروني www.elections.ps بشكله الجديد، والذي يتضمن إضافات وتقنيات عرض جديدة ومحدثة، وذلك لمساعدة المتصفحين له على تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المحتوى بطريقة سهلة وسريعة.وقد أُعِدّ المحتوى وحُدِّث إطار العمل البرمجي بطرق تضمن الاستجابة السريعة للتصفح، وعرض بعض البيانات بشكل ملخص عبر رابط خاص للبيانات المصورة (انفوجرافيك) تحتوي على نسب وأرقام مهمة حول العمليات الانتخابية وإحصاءاتها، إضافة إلى ميزات عديدة سيكتشفها المهتمون عند زيارة موقع اللجنة الالكتروني الجديد، منها متابعة البث والنقل المباشر لأي حدث، وإمكانية متابعة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجنة والتفاعل معها مباشرة، كما ويدعم الموقع الجديد التصفح عبر الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بكل سهولة وسلاسة.يذكر، أنه قد تم تطوير الموقع بخبرات ذاتية من طواقم لجنة الانتخابات، والتي تعمل بشكل دائم على تحديث وتطوير برامجها لتكون ذات كفاءة عالية في إيصال المعلومات والبيانات للشركاء والمهتمين، بما يخدم مبدأ المهنية والشفافية في أداء مهماتها.