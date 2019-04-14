الفصائل الفلسطينية بغزة تدرس تفعيل الوسائل الخشنة بمسيرات العودة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمود خلف، أن الفصائل الفلسطينية في غزة تدرس العودة لاستخدام الأدوات الخشنة بمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وقال خلف، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن ذلك يأتي رداً من الفصائل الفلسطينية على تهرب الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخراً بوساطة مصرية.





وأوضح خلف، أن الفصائل تجري تقييماً بين الحين والآخر للالتزام الاحتلال بتفاهمات الهدوء، وعليه تقرر فيما يتعلق بوسائل مسيرات العودة.





يذكر أن الفصائل الفلسطينية توصلت الشهر الماضي لتفاهمات وقف إطلاق النار مع إسرائيل بوساطة مصرية مقابل تسهيلات لقطاع غزة.

