هيئة الأسرى: الأسير مروان البرغوثي يدخل عامه الثامن عشر في معتقلات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي، يدخل غداً الأثنين، عامه الـ 18 في الأسر، حيث كان قد اختطف بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2002 وحكم عليه بالسجن 5 مؤبدات وأربعين عامًا.وجاء في تقرير الهيئة، أن إسرائيل اعتقلت القائد مروان البرغوثي عام 2002، حين كان يشغل منصب أمين عام حركة فتح في فلسطين، ونائب منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد وضع إسرائيل في مأزق سياسي وقانوني حينها، وتصدرت عملية اعتقاله الرأي العام الدولى، وحتى الإسرائيلي، والتي اعتبرت اعتقاله يأتي في سياق سياسي، وجزء من الحرب على الرئيس الراحل ياسر عرفات في ذلك الوقت ووصفه باللاشريك.وأوضحت الهيئة، أن مائة يوم من التحقيق العنيف والقاسي واجهها البرغوثي في أكثر من مركز تحقيق كالمسكوبية وبيتح تكفا والجلمة والسجن السري، تركز الجزء الأكبر فيها حول علاقته بياسر عرفات وتمويل نشاطات الانتفاضة والقراراتالصادرة حولها في محاولة إسرائيلية لإدانة الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي اعتبره شارون غير شريك وفرض حصاراً على "المقاطعة" مقر إقامته وقام بتدمير مقرات السلطة وإعادة احتلال المناطق الفلسطينية في عملية أطلق عليها "السور الواقي".مراراً وتكراراً رفض القائد الفلسطينى مروان البرغوثي الاعتراف بشرعية المحكمة الإسرائيلية، معتبرًا اعتقاله "باطلاً وغير شرعى" ووجه لائحة اتهام طويلة ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلى، وأحدث البرغوثي جدلاً في المجتمع الإسرائيلي ولدى قادته السياسيين، الذين وجدوا أن اعتقاله قد أضرّ بالصورة "الاخلاقية" لإسرائيل، وقد علقت عشرات البلديات في دول العالم خاصة فرنسا صورة البرغوثي أمام أبوابها، وبعضها أصدرت جوازات سفر للبرغوثي، وتحول إلى رمز وطني لحركةالتحرر الوطنية ومدافع عن الحرية والعدالة الإنسانية.وبينت الهيئة، الى أن النائب البرغوثي حصل على درجة الدكتوراه داخل السجن، وقاد العملية التعليمية للأسرى داخل السجون والتأكيد على الثوابت الوطنية لأبناء الشعب الفلسطيني.ولفتت الهيئة، الى أن الأسير القائد مروان البرغوثي قاد إضراب الحرية والكرامة في العام 2017 لتوحيد صفوف الحركة الأسيرة ضد سياسات المحتل الإسرائيلي وانتهاكاتها تجاه الأسرى، وخاصة أن هذا الاضراب التاريخي شارك فيه أكثر من ألفأسير فلسطيني لمدة 42 يوماً، تعرّض فيه الأسرى لعدوان وحشي وشرس وغير مسبوق من قبل سلطات الاحتلال، ولكنهم اثبتوا صلابة استثنائية في إرادتهم ووحدتهم، وسجلوا أسطورة في الصمود والتحدي.