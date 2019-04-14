شؤون فلسطينية

ضبط نصف كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

ضبط نصف كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم، قرابة نصف كيلو غرام من المواد المخدرة والتي كانت بحوزة شخصين، يشتبه بهما في مدينة الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في بيان صادر عنها بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أشخاص على كمية من المواد المخدرة.

فيما قامت الشرطة بعمل حاجز تفتيش للمشتبه بهم لإلقاء القبض عليهم وضبط ما بحوزتهم من مخدرات.

وعن ذكر التفاصيل، أوضح البيان عناصر من الشرطة، قد ألقوا القبض على الشخصين بعد أن كانا يقودان مركبة "مشبوهة" كانت قد اقتربت من منطقة الحاجز، وعليه جرى تفتيش المركبة، وتم العثور على كمية من المخدرات (المارجوانا) تزن 470 غراماً، بجانب كمية أخرى من مادة الحشيش المخدر، والتي تزن 40 غراماً، فيما عثر أيضاً على مجموعة من أدوات التعاطي.

وبناء عليه، قامت الشرطة بضبط هذه المواد والقبض على المشتبه بهما.

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه بهما مدة 24 ساعة، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول.

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ضبط نصف كيلو غرام من المواد المخدرة في الخليل

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