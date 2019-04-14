متحدث: السيسي يلتقي حفتر في القاهرة





كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.

رام الله - دنيا الوطنالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بالعاصمة المصرية القاهرة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: "الرئيس يلتقي بقصر الاتحادية بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).يأتي ذلك، في وقت تدور فيه معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان/ أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.