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متحدث: السيسي يلتقي حفتر في القاهرة

متحدث: السيسي يلتقي حفتر في القاهرة
خليفة حفتر والرئيس المصري
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي: "الرئيس يلتقي بقصر الاتحادية بالمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، لبحث مستجدات وتطور الأوضاع في ليبيا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

يأتي ذلك، في وقت تدور فيه معارك عنيفة منذ الرابع من نيسان/ أبريل في الضاحية الجنوبية لطرابلس بين الجيش الوطني الليبي، والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

كما يتبادل الطرفان شن الغارات الجوية والاتهامات باستهداف المدنيين.

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