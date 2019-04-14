(كشف جديد): آلية السفر عبر معبـر رفح ليوم غد الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن السفر ليوم الاثنين 15 نيسان/ إبريل 2019، سيكون لـ: "المتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة إلى الحافلة التاسعة من كشف (4/3)، وحافلة الجوازات المصرية، والحافلة الأولى حتى الرقم (80) من "الكشف الجديد" المرفق أدناه.





ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 7:00، صباح الاثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.





ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم، وعدم التأخر عنها.





كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





كشف السفر:





تسلسل أرقام المسافرين





مع العلم بأن تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (4/15)، وصل كالآتي حسب الفئات:





الإقامات: 1758.





الجوازات الأجنبية: 1411.





الطلاب: 492.





الجوازات المصرية: 1396.





المرضى: 3347.





التأشيرات: 1824.





حالات إنسانية: 901.





جنسيات مصرية: 964.

رام الله - دنيا الوطن