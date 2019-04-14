شؤون فلسطينية

هل رفض اشتية تولي الهباش وزارة الأوقاف بالحكومة الجديدة؟

هل رفض اشتية تولي الهباش وزارة الأوقاف بالحكومة الجديدة؟
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، رفض رئيس الوزراء محمد اشتية، تولي مستشار الرئيس للشؤون الدينية محمود الهباش، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالحكومة الجديدة.

وقال ملحم، وفق ما أوردت إذاعة (أجيال): "ليس هناك أي فيتو على أحد، ورئيس الوزراء له الحق في اختيار وزرائه، والرئيس يحترم هذه الرغبة".

وبين أنه فيما يتعلق بوزارتي الداخلية والأوقاف، فإن الحوار حولهما مستمر حتى ملء هذا الشاغر، وأن رئيس الوزراء سيتولى تسييرهما.

وأوضح ملحم، أن الحكومة ستعمل على إيجاد حلول لرفع نسبة الرواتب التي تصرف للموظفين العموميين مع حلول شهر رمضان.

وأشار إلى أنه في ولاية الحكومة الجديدة برئاسة اشتية لن يكون هناك أي اعتقال لأي صحفي على خلفية الرأي، وأن تتاح للصحافة متابعة ومراقبة وممارسة دورها كسلطة رابعة في مراقبة أداء الوزارات والوزراء.

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