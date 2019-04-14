شؤون فلسطينية

المهندس مجدي الصالح يتسلم مهامه وزيراً للحكم المحلي

المهندس مجدي الصالح يتسلم مهامه وزيراً للحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
تسلم المهندس مجدي الصالح، مهامه وزيرًا للحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الـ 18، خلفاً للوزير السابق حسين الأعرج.

جاء ذلك، خلال حفل الاستلام والتسليم، الذي جرى في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الأحد، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، والوكلاء المساعدين، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وأسرة الوزارة.

وهنأ الأعرج، الوزير الصالح بتوليه منصب وزير الحكم المحلي، متمنيًا له النجاح والتوفيق في قيادة قطاع مهم وحيوي كقطاع الحكم المحلي.

وأعرب الأعرج عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الماضية، والتطور الكبير الذي شهده القطاع، والنجاح الكبير للوزارة في ترسيخ وتطوير علاقات متينة وبناءة وفعالة مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، والذي انعكس إيجاباً على أرض الواقع، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية التي استهدفت تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، بالإضافة إلى تفعيل وتعزيز علاقات التوأمة، والشراكة مع العديد من الدول والمؤسسات والجهات المانحة.

وتقدم الأعرج بوافر الشكر والتقدير لأسرة وزارة الحكم المحلي ولكافة العاملين فيها على الجهود التي بذلوها في سبيل خدمة وطنهم وأبناء شعبهم، وتفانيهم في العمل من أجل ترسيخ دولة المؤسسات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تقديم الأفضل لأن الشعب الفلسطيني، يستحق الكثير من العطاء.

من جهته، أعرب الصالح عن عظيم امتنانه وشكره للرئيس محمود عباس، ولرئيس الوزراء، د. محمد اشتية، على الثقة العالية التي منحوه إياها، بتوليه منصب وزير الحكم المحلي في الحكومة الفلسطينية الـ 18.

وأكد الصالح أهمية قطاع الحكم المحلي، كونه أحد أهم القطاعات التي تتطلب تتضافر الجهود كافة من جميع الشركاء من أجل الاستمرار في النهوض بهذا القطاع، وتطويره من خلال المراكمة على ما تم إنجازه سابقاً.

وأشار الصالح إلى صعوبات التحديات المرحلية التي تواجهنا كفلسطينيين، والتضييقات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب العمل الدؤوب لتحقيق الوحدة الوطنية بين شطري الوطن.

وأشاد الصالح بالجهود التي بذلها الوزير الأعرج خلال فترة توليه وزارة الحكم المحلي، شاكراً لأسرة الوزارة كافة على حفاوة الاستقبال والتكريم.

من جانبه، رحب وكيل الوزارة، بالوزير الصالح، وهنأه على الثقة العالية التي منحه إياها الرئيس محمود عباس، مشيرًا إلى أن قيادة الوزارة وطواقمها كافة، سيواصلون العمل جنبًا إلى جنب لتطوير القطاع والنهوض به، مشيدًا في الوقت ذاته، بإنجازات الوزير الأعرج، وما قدمه لقطاع الحكم المحلي.

إلى ذلك، فقد قدم الوزير السابق الأعرج للوزير الصالح تقريراً مفصلاً حول الوزارة، وأبرز القضايا والمواضيع الاستراتيجية التي تتعلق بقطاع الحكم المحلي.

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