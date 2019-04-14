تسجيل نادر لزوجة البشير تروي كيف علمت بزواجه من أخرى



وفي ختام المقابلة تقول فاطمة خالد تعقيبًا على سؤال المذيعة بشأن حزنها من زواج البشير: "ما باركت له بالزواج، ما في زوجة ترضى يعرس زوجها، والحمد لله ربنا ثبتني".







وفي ختام المقابلة تقول فاطمة خالد تعقيبًا على سؤال المذيعة بشأن حزنها من زواج البشير: "ما باركت له بالزواج، ما في زوجة ترضى يعرس زوجها، والحمد لله ربنا ثبتني".

روت فاطمة خالد، الزوجة الأولى للرئيس السوداني السابق عمر البشير، كيف تزوج عليها زوجته الثانية وداد بابكر، وذلك في تسجيل نادر يظهر خصوصية المجتمع السوداني، حيث من غير المعهود أن تتحدث نساء الرؤساء بهذا الشكل في العالم العربي.السيدة فاطمة كشفت أن البشير تزوج عليها أيام وفاة والدتها، موضحة كيف تعاملت مع الموقف، في مقابلة تلفزيونية قبل أكثر من 10 أعوام.وقالت فاطمة: "طبعًا الشرع حلل 4 للرجل وما فيها حاجة، ولكن انا كانت أمي متوفية وكنت في البلد، وما حصل أني سمعت الكلام دا ، أنه هو بيتزوج، لحد ما جا راجع تاني وجا حدث أبوي وقاله نحن نوينا نتزوج نسوان الشهداء ومعايا ناس يعني ما برايا وكلم فاطمة".وأضافت زوجة البشير: "أبوي طبعًا كلمني بعد 3 يوم، وجابت اختي الجريدة وقالتلي شوفي عمر كلام العرس أظنه صح، قلتلها خلاص خليه، وتبكي قلتلها ما تبكي اللي يبكيكوم شنو، ما فيها حاجة، الراجل محلله 4 وسكتنا على كده، وللتاريخ هذا ما قلتله ليش عرست".وتابعت: "راح عند والدي وطبعًا ما حيقله شي وباركله وهو مشي بالأصول وبعدين أبوي كلمني وقالي خلاص الراجل محللته 4 ومنعنا من أي شي حتى خواتي قالهم ما تتكلموا لان الزواج دا في ناس تتكلم فيه برا، أما أنا لا سألته ولا قلتله مالك ولا معرس لشنو ، وما في داعي للكلام".