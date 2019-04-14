مصرع شخصين وإصابة 170 آخرين في 266 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 170 آخرون بجروح، جراء 266 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.





وذكر بيان للشرطة، اليوم الأحد، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 266 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصين، وإصابة 170 آخرين، وصفت حالة 11 منهم بالمتوسطة، و159 بالطفيفة.





وأضاف البيان، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 9140 مركبة، وأنزلت عن الشارع 82 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3317 مخالفة مرورية، وحجزت 114 مركبة للتأكد من قانونيتها.

رام الله - دنيا الوطن