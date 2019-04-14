جامعة غزة تفوز بالمركز الأول دوليًا وعربيًا في أفضل بحث قانوني









وفي كلمة له قال الفائز بالجائزة الدولية الدكتور البابا: "إن الشعب الفلسطيني يمتلك أعدل قضية على وجه الأرض، وهذا يحتاج إلى حشد كل الطاقات سيما القانونية منها لمواجهة الاحتلال في المحافل الدولية وصولاً إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، داعياً طلبة كلية القانون بجامعة غزة لاستغلال كل محفل لخدمة قضيتهم العادلة والمساهمة ببحوثهم القانونية لإثراء هذا الجانب قدر الإمكان.



وأكد حرص جامعة غزة على تخريج كفاءات علمية متخصصة لرفع مستوى التعليم الجامعي في فلسطين، وتلبية لرغبات خريجي الجامعة والجامعات الأخرى في مواصلة تعليمهم العالي وتحصيلهم العلمي في وطنهم.





وقد حضر الحفل الأب مانويل مسلم، والأستاذ صلاح عبد العاطي، ونخبة مميزة من الأساتذة والباحثين، الذين أشادوا بقيمة البحث العلمي وأهميته في الارتقاء بالعلم وأسلوبه وإدواته.وفي كلمة له قال الفائز بالجائزة الدولية الدكتور البابا: "إن الشعب الفلسطيني يمتلك أعدل قضية على وجه الأرض، وهذا يحتاج إلى حشد كل الطاقات سيما القانونية منها لمواجهة الاحتلال في المحافل الدولية وصولاً إلى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني"، داعياً طلبة كلية القانون بجامعة غزة لاستغلال كل محفل لخدمة قضيتهم العادلة والمساهمة ببحوثهم القانونية لإثراء هذا الجانب قدر الإمكان.وأكد حرص جامعة غزة على تخريج كفاءات علمية متخصصة لرفع مستوى التعليم الجامعي في فلسطين، وتلبية لرغبات خريجي الجامعة والجامعات الأخرى في مواصلة تعليمهم العالي وتحصيلهم العلمي في وطنهم.

رام الله - دنيا الوطنفازت جامعة غزة، بالمركز الأول في مسابقة الشيخ أحمد ياسين الدولية لحقوق الإنسان والحريات، والتي شارك بها ممثل كلية القانون الدكتور حسن جابر البابا، أستاذ القانون بالجامعة، ببحث علمي صُنف الأفضل دوليًا وعربيًا من بين الأبحاث المشاركة في المسابقة، وفق ما تم الإعلان عنه خلال الحفل الختامي، الذي نُظم في فندق جلوريا على شاطئ بحر غزة.وعبر الأستاذ الدكتور عبد الجليل صرصور رئيس الجامعة، عن فخره واعتزازه بهذا الفوز المميز لجامعة غزة، والذي يأتي استكمالًا للعديد من الإنجازات والجوائز الدولية التي حققتها الجامعة خلال مسابقات المشاريع والأبحاث الدولية، مؤكدًا حرص الجامعة على بناء قدرات الأكاديميين والطلبة والخريجين وتعزيز التبادل الأكاديمي للمدرسين والإداريين والطلبة مع الجامعات الأوربية والعالمية، إضافة إلى تشجيع الأكاديميين والطلبة على المشاركة في أبحاث دولية في مجالات العلوم الإنسانية والعلمية والتقنية المتنوعة.بدوره، أشاد الدكتور نسيم ياسين، رئيس مجلس أمناء الجائزة، بقيمة البحث العلمي الذي قدمه الباحث الدكتور البابا، مؤكداً أن غزة قادرة على العطاء والتميز بوجود أمثال تلتزم بأخلاقيات البحث العلمي.يذكر، أن كلية القانون قد حصلت على المركز الأول في مسابقة القانون الدولي الإنساني التى نظمها الصليب الأحمر الدولي لعام 2015.