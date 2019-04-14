ماذا لو خرجت من غـزة.. ماهي دولتك المفضلة للسفر؟

شاهد التقرير التالي حول حلم السفر..



خاص دنيا الوطنيظل السفر، حلمًا، يراود الكثير من أبناء الشعب الفلسطيني، حيث تتنوع رغبات المواطنين، حول الفائدة من السفر، وهي ما بين الإقامة خارج البلاد للسياحة، أو العمل، أو التعليم.وفي هذا السياق، رصد مراسل "دنيا الوطن" العديد من إجابات المواطنين، حول تساؤله الذي كان "ماذا لو خرجت من غزة.. ماهي دولتك المفضلة للسفر؟".وتنوعت الإجابات ما بين البقاء في قطاع غزة، أو الانتقال للعيش في الضفة الغربية، وأيضًا كانت هنالك إجابات تريد العيش في بعض الدول العربية كـ"لبنان، والجزائر، والأردن، ومصر"، إضافة لدول غربية، كـ"تركيا، وألمانيا، وبلجيكا...." وغيرها.