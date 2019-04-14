مستشفى الشيخ حمد بغزة ينظم لقاءً ترحيبياً بالعاملين

رام الله - دنيا الوطننظم مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة، وتحت رعاية مديرها العام د. رأفت لبد، لقاءً ترحيبياً بالعاملين، وللوقوف أيضاً على جهوزية الكوادر العاملة استعداداً لتشغيل خدمات المستشفى.وحضر اللقاء الذي نظمه قسم العلاقات العامة، كل من: المدير الطبي للمستشفى د. أيمن البدري، والمدير الإداري أ. مراد بدر، وبمشاركة رؤساء الأقسام، وكافة العاملين من كوادر طبية وإدارية.وقال د. لبد، الذي رحب بالحضور: "هذه المؤسسة الرائدة التي جاءت لمساندة أبناء شعبنا في ظل الظروف الحالكة التي يمر بها قطاع غزة تنتظر من الجميع، أن يكونوا على جهوزية تامة للعمل، فالطموحات كبيرة لمنافسة أفضل المشافي العربية والعالمية وفق معايير جودة عالية".وذكر د. لبد أن الآلاف من الجرحى، ومن ذوي الهمم العالية، يترقبون افتتاح هذا المستشفى، ويتعطشون للخدمات التي سوف يقدمها العاملون، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التفاني والإخلاص بالعمل من أجل التخفيف من معاناة المرضى، وتضميد جراحاتهم.وأشار إلى أن الإمكانيات والأجهزة المتوفرة، تنتظر الإنجاز والنجاح والجهوزية التامة للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ومؤكداً على ثقته العالية بجميع العاملين؛ لتحقيق أفضل معايير الجودة لما يتمتعون به من خبرة وكفاءة ومسؤولية عالية لتكون المؤسسة شامة ورائدة في مجال التأهيل، والأطراف الصناعية على مستوى كافة المؤسسات الطبية المحلية والإقليمية والدولية.وأكد د. لبد على أن الإخلاص أول أسس النجاح، ومن ثم التعاون والعمل بروح الفريق والالتزام بالنظام الإداري بلا تراخٍ فكل إنجاز سيكون للجميع، داعياً إلى مساندة بعضنا البعض والمبادرة بما ينفع المؤسسة والمستفيدين، وأن الأبواب مفتوحة والأيادي ممدودة.وقدم كل الشكر والعرفان وعظيم الامتنان لأصحاب الأيادي البيضاء السباقة إلى الخير، قطر صاحبة الفضل بعد الله عز وجل في إنشاء هذا الصرح الطبي المهيب، الشيخ الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، والأمير تميم بن حمد بن خليفة آل الثاني، وصندوق قطر للتنمية وشعب قطر الشقيق.