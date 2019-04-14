الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي تحتفل بأحد الشعانين

رام الله - دنيا الوطناحتفلت الطوائف المسيحية الكاثوليكية التي تسير حسب التقويم الغربي في محافظة بيت لحم، اليوم الأحد، بأحد الشعانين في ذكرى دخول السيد المسيح إلى القدس منتصراً، والبدء بأسبوع الآلام.وبهذه المناسبة، أقيمت الصلوات في مختلف كنائس المدن الرئيسية الثلاث: بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، بمشاركة أبناء الطائفة، بعدها قاموا بدورة سعف النخيل داخل الكنائس، ومحيطها، وتبادلوا التهاني والتبريكات.وقال رئيس البلدية انطون سلمان لمراسلنا: ان بيت لحم تعيش اليوم أجواء من الفرح والبهجة، وكلهم أمل أن المستقبل، سيكون أفضل، ورسالتهم رسالة أمل وسلام، وهي رسالة مهد المسيح.وتبلغ ذروة الاحتفالات في مدينة القدس عندما تنطلق بعد ظهر اليوم مسيرة من كنيسة "بيت فاجئ" وصولاً إلى كنيسة القديسة حنة "الصلاحية"، بعدها تقام صلاة، خاصة يترأسها المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين، يلقي خلالها كلمة بالمناسبة، ومعلناً بالبدء بأسبوع الآلام، ويمنح البركة للحضور.