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مُصادرة أملاك شخصيات بنظام البشير

مُصادرة أملاك شخصيات بنظام البشير
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قراراً تجري بموجبه مصادرة أملاك شخصيات في نظام الرئيس السابق عمر البشير، ومحاسبتهم.

وجاء في تعميم صحفي صدر عن مكتب البرهان: "أصدرت أنا الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، أحكاماً عسكرية بمصادرة أملاك وأموال أفراد النظام السابق، ومحاسبة جميع من كان مشاركاً معهم في تبديد المال العام، ووضع هذا القرار موضع التنفيذ من تاريخ صدوره".

وكان الرئيس الجديد للمجلس الانتقالي بالسودان، قد وجه في قراره الأول بإطلاق سراح جميع الضباط، الذين حموا المتظاهرين، ودعا المحتجين للاجتماع.

وأدى البرهان عصر أول أمس الجمعة، اليمين رئيساً جديداً للمجلس العسكري الانتقالي، الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير في السودان مؤخراً.

وخَلف البرهان الفريق أول عوض بن عوف في رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن تنحى الأخير، إثر رفض شعبي واسع لقيادته للجيش خلال المرحلة الانتقالية.

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