شاهد.. عزت الدوري: احتلال الكويت خطأ أخلاقي

رام الله - دنيا الوطنانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، منسوب لعزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في ظهور نادر، يتحدث فيه عن غزو الكويت.وتضمن التسجيل الذي نسب إلى الدوري، اعتذاراً لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن غزوها، معترفاً أنها لم تكن يوماً من الأيام جزءاً من العراق.وأكد الدوري، أن الغزو كان خطأ كبيراً، ويتعارض مع عقيدة حزب البعث العراقي.وذكر الدوري، أن "الكويت ليست جزءاً من العراق.. والعراق والكويت جزء من الجزيرة، والتي تعتبر جزءاً من الوطن العربي الكبير".