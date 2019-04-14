إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز بمدارس الخليل الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الأحد، عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي، قنابل الغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط مجمع مدارس طارق بن زياد بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال، أطلقت قنابل الصوت والغاز السام بكثافة في ساحات ومحيط وداخل أسوار مدرسة طارق بن زياد الثانوية، ومجمع المدارس المحيطة، ما تسبب بحالة من الرعب في صفوف الطلبة، وعدم انتظام الدراسة، وإصابة العشرات منهم ومن المعلمين والمواطنين المارين بحالات اختناق، وتم معالجتهم ميدانياً.كما احتجزت قوات الاحتلال عدداً من مركبات المواطنين بالمكان، ومنعت أصحابها من التحرك في المنطقة.يذكر، أن معلمي وتلاميذ المدارس في المنطقة الجنوبية من المدينة ومحيط الحرم الإبراهيمي الشريف، يتعرضون وبشكل متواصل وشبه يومي لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعربدة المستوطنين.