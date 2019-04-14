بأول أيامه برئاسة الوزراء.. اشتية يُوجه رسالة للمواطنين عبر (فيسبوك)

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في أول يوم له بمنصبه، رسالةً للمواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).





وقال اشتية: "أجدد تمنياتي عليكم، أخواتي وإخواني، تجنب نشر التهاني المدفوعة بالصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها، للوزراء الجدد أو لي بمناسبة أداء اليمين القانونية، والاستعاضة عنها بالتبرع للمؤسسات التي تخدم المحتاجين".



وأضاف اشتية: "دعونا نعزّز ثقافة يُوقن فيها المسؤول أن واجبه يحتّم عليه خدمة المواطن، وتلمّس احتياجاته، والبقاء قريباً من نبض الشارع".