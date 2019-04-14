عاجل

  • مهجة القدس: وحدات القمع اقتادت الأسير فهد صوالحي إلى غرف الزنازين في سجن "ريمون"

  • مؤسسة مهجة القدس للأسرى: وحدات القمع تقتحم سجن ريمون وتجري عمليات تفتيش استفزازية

شؤون فلسطينية

بأول أيامه برئاسة الوزراء.. اشتية يُوجه رسالة للمواطنين عبر (فيسبوك)

بأول أيامه برئاسة الوزراء.. اشتية يُوجه رسالة للمواطنين عبر (فيسبوك)
رام الله - دنيا الوطن
وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في أول يوم له بمنصبه، رسالةً للمواطنين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وقال اشتية: "أجدد تمنياتي عليكم، أخواتي وإخواني، تجنب نشر التهاني المدفوعة بالصحف والمواقع الإلكترونية وغيرها، للوزراء الجدد أو لي بمناسبة أداء اليمين القانونية، والاستعاضة عنها بالتبرع للمؤسسات التي تخدم المحتاجين".

وأضاف اشتية: "دعونا نعزّز ثقافة يُوقن فيها المسؤول أن واجبه يحتّم عليه خدمة المواطن، وتلمّس احتياجاته، والبقاء قريباً من نبض الشارع".

أخبار ذات صلة

إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز بمدارس الخليل الجنوبية

إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز بمدارس الخليل الجنوبية

أبو زنيد: حماس لا تريد شركاء فلسطينيين معها ولجنتها الادارية تُرسخ الانقسام

أبو زنيد: حماس لا تريد شركاء فلسطينيين معها ولجنتها الادارية تُرسخ الانقسام

محكمة بلدية الاحتلال ترفض استئنافاً لمنع هدم منازل عائلات فلسطينية في القدس

محكمة بلدية الاحتلال ترفض استئنافاً لمنع هدم منازل عائلات فلسطينية في القدس

بالصور: تَطبيق ذكي تُصدره (أونروا) يصنف غزة والضفة كدولتين والوكالة تُعلّق

بالصور: تَطبيق ذكي تُصدره (أونروا) يصنف غزة والضفة كدولتين والوكالة تُعلّق

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة

البطش: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال

البطش: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال

مصادر لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: استئناف ملف المصالحة الفلسطينية خلال أيام بدون تدخُّلات خارجية

مصادر لـ"دنيا الوطن": استئناف ملف المصالحة الفلسطينية خلال أيام بدون تدخُّلات خارجية

التعليقات

الدنيا حكايات

دخان الشيخ الشعراوي

دخان الشيخ الشعراوي

شؤون فلسطينية

إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز بمدارس الخليل الجنوبية

إصابة عشرات الطلبة والمعلمين بالاختناق بعد إطلاق الاحتلال الغاز بمدارس الخليل الجنوبية

محكمة بلدية الاحتلال ترفض استئنافاً لمنع هدم منازل عائلات فلسطينية في القدس

محكمة بلدية الاحتلال ترفض استئنافاً لمنع هدم منازل عائلات فلسطينية في القدس

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها

إخلاء المدرسة الإبراهيمية في الخليل بعد تفكيك عشر قنابل ألقاها مستوطنون عليها

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة

قيادي فلسطيني: نواجه تحديات كبيرة جداً وعناوين (صفقة القرن) باتت واضحة

البطش: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال

البطش: الحكومة الجديدة ستكون عاجزة عن مواجهة تغول وعدوان الاحتلال

(معركة الكرامة 2) تدخل يومها السابع

(معركة الكرامة 2) تدخل يومها السابع

بالصور: إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر السودانية شمال غزة

بالصور: إصابة صياد فلسطيني برصاص بحرية الاحتلال قبالة بحر السودانية شمال غزة

بسبب خطأ في أدائه.. الحكومة: سنُعيد اليمين القانونية أمام الرئيس ظهر اليوم

بسبب خطأ في أدائه.. الحكومة: سنُعيد اليمين القانونية أمام الرئيس ظهر اليوم

منوعات

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

طليقة زوج أنغام عاجزة أمام أسئلة طفليها بعد ما شاهدوه على التلفاز

إليسا تعلق على تقبيل البابا لقدمي رئيس جنوب السودان

إليسا تعلق على تقبيل البابا لقدمي رئيس جنوب السودان

عمرو دياب يُغضب الإعلام السعودي قبل حفله الأخير

عمرو دياب يُغضب الإعلام السعودي قبل حفله الأخير

الجمهور يتغزل في زوجة إيهاب فهمي بظهور نادر لها

الجمهور يتغزل في زوجة إيهاب فهمي بظهور نادر لها

سمية الخشاب: &#34;أحمد سعد أعلن طلاقنا وهو نايم.. وعمري ما هكرهه&#34;

سمية الخشاب: "أحمد سعد أعلن طلاقنا وهو نايم.. وعمري ما هكرهه"

السجن 10 سنوات لزوج الفنانة سميحة أيوب بعد ما فعله بها

السجن 10 سنوات لزوج الفنانة سميحة أيوب بعد ما فعله بها

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: &#34;إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة&#34;

ناهد السباعي بصورة مع والدتها.. ومتابعوها: "إنتي نسيتي البنطلون ارجعي بسرعة"

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

شاهد: الوليد بن طلال يسحب حفيدته على الأرض

طليقة جوني ديب &#34;تفضحه&#34; بهذه الصور

طليقة جوني ديب "تفضحه" بهذه الصور

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

شاهد كيف بدت إلين خلف بعد طول غياب بعيد ميلادها الـ45

عربي

من جديد.. إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

من جديد.. إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري بالسودان

السعودية والإمارات تدعمان المجلس العسكري بالسودان

بعد تداول صورة له.. هل تم نقل &#34;البشير&#34; إلى المستشفى؟

بعد تداول صورة له.. هل تم نقل "البشير" إلى المستشفى؟

قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية

قطر تكشف شرطها الوحيد لحل الأزمة الخليجية