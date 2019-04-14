محكمة بلدية الاحتلال ترفض استئنافاً لمنع هدم منازل عائلات فلسطينية في القدس

رام الله - دنيا الوطنرفضت محكمة تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس، استئنافاً قدمته عوائل فلسطينية تقطن في القدس الشرقية، لمنع هدم منازلها المبنية بشكل جزئي على أراضي "غابة السلام"، بين بلدتي جبل المكبر، وسلوان.وحسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد، "فقد سمحت المحكمة بهدم تلك المنازل التي يقطنها مئات الفلسطينيين، بحجة أنها مبنية جزئياً على تلك الأرض التي تسعى جمعية (إلعاد) الاستيطانية لبناء مشاريع سياحية فيها، ضمن تطوير (غابة السلام) بتوافق مع بلدية القدس التابعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث تسيطر على عدة بنايات أقيمت على مساحة نحو (5.5) دونم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).ولفتت (هآرتس) إلى أنه يوجد في تلك المنطقة 60 مبنى، يعيش فيها أكثر من 500 فلسطيني، ويحاول السكان منذ سنوات الحصول على تراخيص بناء، ولكن دون جدوى؛ بسبب تعمد الاحتلال عدم منحهم إياها.وأشارت الصحيفة إلى أنه في عام 2008 تم رفض مخطط قدمه الأهالي لبناء المنطقة من جديد، بهدف إنهاء قضية البناء غير القانوني، وغير المُرخّص.