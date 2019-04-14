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بالصور: تَطبيق ذكي تُصدره (أونروا) يصنف غزة والضفة كدولتين والوكالة تُعلّق

بالصور: تَطبيق ذكي تُصدره (أونروا) يصنف غزة والضفة كدولتين والوكالة تُعلّق
رام الله - دنيا الوطن
أثار تطبيق ذكي متعلق بنظام الصحة الإلكتروني، أصدرته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،  ردود فعل غاضبة، من قبل شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

والتطبيق مختص بنهج صحة العائلة، ونظام الصحة الإلكتروني، تلبية للاحتياجات الصحية المتغيرة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس.

وقال موقع (النجاح) الإخباري: إنه رصد من خلال هذا التطبيق صورة "فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة" عبر  إعطاء مسمى "دولة" في قائمة تصنيفات المناطق الخمس لعملياتها ( فلسطين "غزة والضفة الغربية"، سوريا" لبنان، الأردن)، والتي يستعرضها التطبيق "الذكي"، وذلك في "سقطة" ستكون مثار جدل وتساؤل كبيرين في ظل ما يسرب من تفاصيل لما بات يعرف إعلامياً بـ (صفقة القرن).

ونقل موقع (النجاح) عن الناطق الرسمي باسم (أونروا)، سامي مشعشع، وصفه ما حصل خلال إطلاق التطبيق بـ"الخطأ القاتل".

وأكد مشعشع، أن ما حدث هو أن الشركة المطورة للتطبيق ومقرها في عمان، وقعت في خطأ "فني" غير مقصود، وأن إدارة الوكالة في الأردن، تتابع عن كثب وبشكل مباشر القضية فيما  وجهت لتعديل وتصحيح الخطأ من "دولة" إلى "إقليم"، وذلك كما هو معتمد لدى الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.

وتعهد الناطق باسم وكالة الغوث (أونروا)، بأن يتم تدارك الخطأ وتجاوزه.

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